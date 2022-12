Rusija upozorila SAD da ne šalju sistem Patriot u Ukrajinu

Rusija je upozorila Sjedinjene Američke Države (SAD) da ne šalju svoj protivraketni odbrambeni sistem Patriot u Ukrajinu, navodeći da to povećava rizik od direktnog uključivanja Vašingtona u sukob koji je u toku. „Mnogi stručnjaci, uključujući i one iz inostranstva, sumnjaju u mudrost takvog koraka, koji bi doveo do eskalacije sukoba i povećao rizik od direktnog uključivanja američke vojske u neprijateljstva“, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova