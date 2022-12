Kosovo i Srbija: Vlada Srbije šalje zahtev za povratak srpskih bezbednosnih snaga na Kosovo

Vlada Srbije je jednoglasno izglasala da da se uputi formalni zahtev Kosovskim snagama (KFOR), mirovnim snagama predvođenim Severnoatlantskim paktom (NATO) za povratak srpskih vojnih snaga na Kosovu.

U petak, 16. decembra zahtev će biti zvanično uručen KFOR-u, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući na Radio-televiziji Srbije. Vučić je rekao da je povratak srpskih snaga u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. „Smatramo da je to u ovom trenutku važno zbog zaštite stanovništva, a to bi značilo i kontrola administrativnih prelaza i smanjenje tenzija“, rekao je on obrazlažući razloge za povratak srpskih snaga. Čuvanje mira, navodi