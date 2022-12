Vučić: Vlada Srbije usvojila zahtev za povratak bezbednosnih snaga na Kosovo, biće predat sutra ujutru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras nakon sednice Vlade Srbije da je jednogasno usvojeno da se sutra ujutru na administrativnom prelazu sa Kosovom preda preda zahteva da se određeni broj bezbednosnih snaga Srbije vrati na Kosovo i Metohiju.

On je gostujući na RTS dodao da su čuli da neće biti prihvaćeno. „Odluka je doneta jednoglasno i to je poštovanje javnog prava i važno je zbog zaštite stanovništva i zbog kontrole graničnih prelaza. Gotovo smo sigurni da to neće biti prihvaćeno, ali čekamo da papir dobijemo“, istakao je predsednik. Dodao je da je ovo prvi put da je neka Vlada ovakav zahtev usvojila, Vlada Zorana Đinđića je bila uputila pismo Savetu bezbednosti ali bez formalnog zahteva za povratak