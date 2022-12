Novo pojeftinjenje obe vrste goriva na srpskim pumpama

Nova maksimalna cena evrodizela će od danas u 15 časova na pumpama biti 199 dinara, dok će benzin koštati 167 dinara, piše Euronews Srbija.

Dizel je na pumpama do danas koštao 201, a cena benzina je bila 171 dinar. Vlada Srbije od februara kontroliše cene goriva, a one se usklađuju nedeljno i petkom ih objavljuje nadležno ministarstvo. Kada su prvi put zamrznute benzin je koštao 171 dinara, a dizel 179 dinara. Na sednici Vlade Srbije je prošle nedelje doneta i odluka o produženju privremene zabrane izvoza evro dizela EN 590 do kraja godine. Vlada Srbije je inače ranije produžila ograničenja za cene