"Zatočeni" u drevnom gradu: Oko 300 turista ostalo u Maču Pikčuu nakon uvođenja vanrednog stanja u Peruu

Oko 300 turista iz celog sveta ostalo je "zatočeno" u drevnom gradu Maču Pikču, prema rečima gradonačelnika Darvina Baka, nakon što je u Peruu uvedeno vanredno stanje posle svrgavanja predsednika.

Baka je rekao da su među turistima Peruanci, Južnoamerikanci, Amerikanci i Evropljani, preneo je CNN. - Tražili smo od vlade da nam pomogne i uspostavi letove helikopterima kako bismo evakuisali turiste - rekao je Baka. Jedini način da se uđe i izađe iz grada je vozom, a i železnički saobraćaj je obustavljen do daljnjeg, rekao je on. Vozovi do i od Maču Pikčua obustavljeni su u utorak, navodi se u saopštenju PeruReila, peruanskog železničkog operatera u južnom i