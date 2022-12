I Novak Đoković se oprostio od mihe: Tvoj trag je neizbrisiv!

Novak Đoković je ostavio emotivnu poruku Najbolji srpski sportista u istoriji i najveći teniser svih vremena obratio se povodom smrti voljenog Siniše Mihajlovića. View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) „Počivaj u miru, dragi Siniša. Saučešće familiji Mihajlović. Hvala ti na svemu što si uradio za naš sport, kao i u Italiji. Tvoj trag je neizbrisiv“, napisao je Novak. . 1 0