Počela podela vaučera za besplatne novogodišnje paketiće na Voždovcu

Počela je podela vaučera za besplatne novogodišnje paketiće na beogradskoj opštini Voždovac.

"Građani koji su se prijavili za paketiće, mogu da preuzmu vaučere za paketiće od subote 17. decembra do petka 23. decembra 2022. godine u HOLU Opštine Voždovac (Ustanička 53)", saopštili su iz GO Voždovac. To se može obaviti u vremenu od 08.00 do 20.00 sati. "Vaučeri za paketiće se preuzimaju isključivo u Opštini Voždovac, a ne u Mesnim Zajednicama", dodaje se u saopštenju. Podsećaju da će, kada dobijete vaučer, na njemu biti navedeno tačno vreme preuzimanja