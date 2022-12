Kula Beograd osvetljena u čast braće Rajt: Sećanje na istorijski let avionom

Na fasadi Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, večeras je oživljeno sećanje na istorijski let avionom braće Rajt, objavili su organizatori.

Ta kula je zasvetlela u čast američkih pilota i konstruktora prvog praktičnog aviona sa motornim pogonom, braće Orvila i Vilbura Rajta, navedeno je u saopštenju. Nakon brojnih testova i probnih letova, braća Rajt su 17. decembra 1903. izvela prvi, istorijski let svojim "Rajt Flajerom", prvim avionom težim od vazduha, a za 12 sekundi su preleteli 37 metara. Letelica braće Rajt, koja označava