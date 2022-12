„Možda se i desi“: Mask pozvao tviteraše da odluče o njegovom odlasku iz kompanije, svi žele samo jedno

Ilon Mask je, nakon oštrih osuda javnosti koje dobija poslednjih dana, pokrenuo anketu sa pitanjem da li bi trebalo da se povuče sa mesta šefa Tvitera.

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. Milijarder je neposredno pre ankete napisao da će ubuduće sami tviteraši odlučivati o novim promenama na platformi i izvinio se na prethodnim odlukama koje su uznemirile javnost, uz opasku da se „neće ponoviti“. Zatim postavio anketu: „Da li treba da se povučem sa mesta šefa Tvitera? Prihvatiću rezultate ove ankete?“ Should I step down as head of Twitter? I will abide by