Premijerka Ana Brnabić reagovala na izjavu premijera Kosova: Kurti pokazuje svetu svoje pravo lice

Premijerka Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu koju je premijer Kosova Aljbin Kurti dao Gardijanu, a u kojoj navodi da bi uklanjanje barikada na severu Kosova moglo uključiti i žrtve i da ga to brine.

Ona je na svom Tviter profilu napisala: „Preko izjava za Gardijanu Aljbin Kurti pokazuje svetu svoje pravo lice, preteći Srbima smrću i nasiljem umesto da izabere racionalno rešenje jednostavnim sprovođenjem Briselskog sporazuma, poštovanjem vladavine prava i prestankom samovoljnih hapšenja nevinih ljudi“. Through statements to @guardian, @albinkurti shows the world his true face, threatening death and violence to Serbs instead of choosing a rational solution by