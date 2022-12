Usvojen budžet Vranja za narednu godinu: Planirana izgradnja vodovodne mreže ka moravskim selima i rekonstrukcija puteva

Odluku o budžetu grada Vranja za 2023. godinu usvojila je Skupština Vranja, a o tome je na sednici Skupštine grada govorio Bojan Kostić, gradski većnik zadužen za budžet i finansije. - Odlukom su ukupno planirani prihodi i primanja od skoro 3,23 milijarde dinara.

To je na nivou ostvarenih prihoda iz 2021. i 2022. godine. Rashodi su planirani u iznosu od 3,28 miljardi dinara, a deficit iznosi 55.215 miliona. To je 1,7 odsto od planiranih prihoda što se skoro u potpunosti pokriva budžetskom rezervom - rekao je Kostić. Kostić je govorio i o najvažnijim investicijama u narednoj godini, - U sklopu javnog privatnog partnerstva planirana je izgradnja dve kotlarnice na biomasu i do tih lokacija je potrebno izgraditi toplovod u