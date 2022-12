Đerlek za RTS: Prijave specijalističkih pregleda svakog dana, ne želimo da pacijenti mesecima čekaju

Ukoliko vam je potreban pregled lekara specijaliste, nećete više morati da ga zakazujete od 1. do 5. u mesecu. Počinje svakodnevno zakazivanje pregleda. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da ne žele da pacijenti mesecima čekaju specijalističke preglede zato što se prijave popune za pet dana, već da što pre dođu, da se otkrije bolest i započne lečenje. Objašnjava i koje će se analize raditi u domovima zdravlja, ali i kako će oživeti seoske ambulante.

Mirsad Đerlek poručuje da su mnogi pacijenti dugo čekali na specijalističke preglede. "Do sada je bilo od 1. do 5. zakazivanje specijalističkih pregleda, mislim da onom pacijentu koji dođe 10. ili 15. u mesecu može biti veoma ugroženo njegovo zdravstveno stanje, pa i život. Želimo to da promenimo", ističe Đerlek. Poručuje i da je normalno da će se pacijent javiti izabranom lekaru onda kada dobije tegobe. "Izabrani lekar postavlja indikacije da li mu je potreban