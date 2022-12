Lopov (42) "operisao" po kućama u Novoj Crnji: Dva meseca krao alat, alkoholna pića, meso, slike, bicikl i mesne prerađevine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, intenzivnim radom, rasvetlili su pet krađa i dve teške krađe i, po nalogu osnovnog javnog tužioca, uhapsili D. P. (42) iz okoline Nove Crnje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela.

Sumnja se da je on, u toku novembra i decembra ove godine, iz sedam domaćinstava, na teritoriji opštine Nova Crnja, ukrao razni alat, alkoholno piće, meso i mesne prerađevine, slike i bicikl. Deo ukradenih stvari je pronađen i vraćen vlasnicima. D. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.