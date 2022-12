I Bugari su Srbi: Kako potpredsednik REM, na čije se “relevatno” mišljenje o medijima pozivala Olivera Zekić u Skupštini, gleda na istoriju

Ja sam stava da bi trebalo da razmišljamo o novim balkanskim savezima, čiji bi pokrovitelj bila Rusija… Tema našeg izlaska na more je od prvorazrednog značaja, izlazak do Skadra… Bugari su Srbi… – samo su neke od izjava potpredsednika REM, Milorada Vukašinovića, na čije se “stručno” mišljenje danas u Skupštini Srbije pozivala predsednica ovog tela, Olivera Zekić. On je gostujući nedavno u emisiji Dejana Lučića, u javnosti odavno prepoznatog kao takozvanog