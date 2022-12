Objavljeni prvi rezultati popisa: Smanjio se broj stanovnika u Srbiji

Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku (RZS) danas su objavljeni prvi rezultati Popisa stanovništva koji je rađen ove godine na teritoriji Srbije.

U Srbiji živi 6.690.887 stanovnika, pokazali su prvi rezultati Popisa stanovništva, koji je ove godine sproveden u periodu od 1. do 31. oktobra uz sedam dana produženja u pojedinim mestima. Na prethodnom popisu registrovano je 7.186.862 stanovnika. To znači da je u prethodnih 11 godina broj stanovnika u Srbiji smanjen za oko 500.000, odnosno blizu pola miliona. To je za 6,9 odsto manje stanovnika. Ipsred RZS na predstavljanju ovih rezultata Popisa stanovništva,