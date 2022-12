Prorok ili fudbaler?: Di Marija i pre finala znao ishod utakmice! (foto)

Zaista neverovatno! Treći put u svojoj istoriji – Argentina je prvak sveta u fudbalu.

U nedelju veče pobedili su u finalu Svetskog prvenstva reprezentaciju Francuske. Nakon 120 minuta velike borbe rezultat je bio – 3:3. Pristupilo se izvođenju penala gde su bolji bili Gaučosi. Zanimljivo, Anhel di Marija predvideo je ishod finala, ali i da će biti strelac u istom. Fudbaler Juventusa dan pred utakmicu poslao je poruku svojoj ženi. Di Maria to his wife before the final: “I will be the champion love. It’s written. I’ll score a goal. Because it’s