Vučić i Alijev u Bakuu: Čvrsto prijateljstvo dve države, na polju energetike dosta prostora za saradnju

Predsednik Srbije boravi u radnoj poseti Azerbejdžanu tokom koje se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, kao i sa ministrom vojne industrije Madatom Gulijevim. Nema načina da se dve zemlje okrenu jedna protiv druge, podržavamo međusobno teritorijalni intergitet, zahvalan sam Alijevu na tome, poručio je Vučić. Preduzeće se koraci da Azerbejdžan od početka sledeće godine izvozi struju u Srbiju, najavio je Alijev.

Izveštaj Nikoline Rakić Do kraja 2023. direktna avio-linija za Baku Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas na kraju zvanične posete Azerbejdžanu da će do kraja 2023. godine biti uspostavljena direktna avionska linija Beograd–Baku. "Treba vam tri sata i deset minuta do Bakua, da vidite prelepo mesto na Kaspijskom jezeru. To je odlično za srpske turiste, odlično za biznis ljude, ali i za azerbejdžanske