Zašto Jokić nosi odela i Šekovo „spasibo“ Nikoli…

Ranije je nositi odelo bilo obavezno za NBA košarkaše, sada više nije i većina je to iskoristila za razne odevne kombinacije.

Od ove sezone – Nikola Jokić se vratio odelima. „Počeo sam to da radim ove sezone, to je jedan od načina da predstaviš sebe. Samo mi se ne sviđa kako se momci oblače za utakmice. Nositi odelo znači da sam ozbiljan u vezi sa svojim poslom. Ovde sam da obavljam svoj posao, i to odelo predstavlja“, rekao je Jokić posle 82. tripl-dabla u karijeri, u pobedi Denvera nad Memfisom 105:91. „Nikada nisam razmišljao o tom broju tripl-dablova, ne jurim brojeve. Ne želim da