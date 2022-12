Asistencija sezone - Jokić se poigrava!

Košarkaši Denver Nagetsa bili su uspešni protekle noći, slavili su na svom parketu protiv Memfis Grizlisa sa 105:91.

Jokić je došao do novog tripl-dabla, ovoga puta simobličnog, sve je bilo u znaku "baksuznog" broja 13. MVP lige imao je po 13 poena, skokova i asistencija, a jedna od njih bila je posebno upečatljiva, verovatno i najbolja u sezoni. Srpski as je iza leđa, kroz noge pronašao Brusa Bovena kome je ostalo samo da zakuca loptu u koššš i još jednom pokazao da je mađioničar na parketu. Uživajte! UNREAL JOKIC DIME 🤯 Nuggets lead the Grizzlies 67-53 in Q3 on TNT.