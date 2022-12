Večeras se dogodila nezgoda na silasku sa Brankovog mosta prema Novom Beogradu. Vozač BMW-a zaglavljen je u automobilu. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako piše na instagram stranici "192_rs", vatrogasci seku vozilo kako bi izvukli vozača, na licu mesta su i hitna pomoć i policija, ali nije poznato stanje učesnika. Kurir.rs Kurir