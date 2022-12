Otvoreno prvenstvo u klizanju "Novi Sad na ledu 2022" održaće se u petak i subotu na Spensu

Otvoreno prvenstvo u klizanju "Novi Sad na ledu 2022." održaće se 23. i 24. decembra u Ledenoj dvorani Spensa.

Organizator, Klizački klub "Vojvodina" najavio je učešće 90 takmičara iz Srbije, Hrvatske i BiH. Pokrovitelj takmičenja je Gradska uprava za sport i omladinu Novog Sada. Zbog prvenstva se u petak, 23. decembra otkazuju sve građanske smene, a u subotu, 24. decembra smene za klizanje su: od 16 do 17.30; od 18 do 19.30 i od 20 do 21.30 časova. U nedelju, 25. decembra smene klizanja su prema rasporedu koji važi vikendom: od 10 do 11.30; od 16 do 17.30; od 18 do 19.30 i