Duško Ivanović otkrio kako je njegov tim trijumfovao u Pireju: Ključ je u motivaciji

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je posle meča 15. kola Evrolige u kojem je njegov tim pobedio u gostima Olimpijakos (90:86) da je velika motivisanost njegovih igrača bila ključ za veliki trijumf. „Ovi momci uvek imaju motivaciju.

I to ne samo na utakmci. Oni imaju ogromnu motivaciju i na treningu. E, to je ključ“, rekao je trener crveno-belih. On je potom dodao da je njegov tim u drugom poluvremenu uradio ono što je bio dogovor na poluvremenu. „Teška utakmica protiv jednog od najboljih timova u Evroligi, koji je favorit za plasman na fajnal-for. Imali smo cilj da zaustavimo Sašu Vezenkova. Osim prvih 20 minuta kada smo imali probleme sa skokovima, odradili smo ono što smo trebali kako bi