Putin nakon 10 meseci po prvi put priznao da vodi rat, pa poslao oštru poruku Kijevu

Dve osobe su povređene u eksploziji automobila bombe u Melitopolju, ukrajinskom gradu koji su okupirale ruske snage, saopštio je lokalni proruski lider.

Vladimir Rogov, lider okupiranog dela regiona Zaporožja, koga je imenovala Moskva, nazvao je incident terorističkim aktom. There was an explosion in Melitopol, a car was blown up. According to Russian sources, "saboteurs blew up a car where two persons of Russian special services were driving. Both were seriously injured, one of them had a limb torn off." pic.twitter.com/N65ie2hzvg