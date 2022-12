Danas oblačno vreme, ponegde sa kišom, temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, a uveče se očekuje prestanak padavinai razvedravanje prvo u Vojvodini, saopštilo je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus dva do devet, najviša od osam do 14 stepeni. U Beogradu će takodje biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najniža temperatura biće od šest do devet, a najviša dnevna oko 14 stepeni.