Snežna oluja u Americi do SAD odnela 19 života Više od 1,5 miliona ljudi obez struje, ledeni talas se proteže od Teksasa do Kanade

Skoro 250 miliona Amerikanaca i Kanađana oseća ledeni stisak ogromne zimske oluje, sa kojom je povezane najmanje 19 smrtnih slučajeva uoči prazničnog vikenda, prenosi BBC.

Više od 1,5 miliona ljudi je izgubilo struju, a hiljade letova je otkazano od četvrtka. Ogromna oluja se proteže na više od 3.200 kilometara od Teksasa do Kvebeka. Douceur anormal chez nous mais aux USA c’est Winter is coming !!!! pic.twitter.com/yqFTwnF4XR — Benjamin (@benj52380766) December 24, 2022 Ciklon bomba je pojava kada atmosferski pritisak naglo opadne, a ona je dovela do mećave do Velikih jezera na američko-kanadskoj granici. U Minesoti, Ajovi,