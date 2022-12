Krizni štab u Pirotu: Amonijak nije dospeo u Nišavu, i dalje curi iz cisterne – škole i vrtići neće raditi ni sutra

U Pirotu je vanredna situacija zbog curenja amonijaka iz prevrnutog vagona. Zbog simptoma trovanja 51 osoba je hospitalizovana, od kojih je desetak zadržano na bolničkom lečenju. Jedna osoba preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje. Škole i vrtići neće raditi ni sutra. Ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić kaže da je izvršeno merenje na pet lokacija u Pirotu i da nije zabeleženo prisustvo amonijaka. Gradonačelnik Vladan Vasić saopštio da amonijak

19:40 Izveštaj Branislava Jovičića i Lidije Georgijev Your browser does not support the video tag. 17:45 Krizni štab: Škole i vrtići u Pirotu neće raditi ni sutra, sve preporuke ostaju na snazi Nakon sastanka Štaba za vanredne situacije Grada Pirota sve ranije date preporuke su ostale na snazi, javlja reporter RTS-a. Škole i vrtići ni sutra neće raditi, a preporuka je da se ne organizuje ni rad u firmama i radnim organizacijama. Biće postavljena dva instrumenta za