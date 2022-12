Ovo su bili detalji ugovora mikija đuričića: Imao dogovor sa produkcijom, sve pogazio, a evo kad je trebalo da napusti Zadrugu

Miki Đurićić samoinicijativno je napustio rijaliti "Zadrugu", a zbog kršenja ugovora moraće da plati produkciji kaznu u iznosu od 50.000 evra.

Inače, pčelar iz Kupinova prvi je potpisao ugovor za ulazak u "Zadrugu 6", a kako se dogovorio sa produkcijom, u Beloj kući nije trebalo da boravi do kraja sezone. Naime, tokom jedne svađe sa Ivanom Marinkovićem, Đuričić je otkrio detalje svog ugovora. On je tada otkrio da je sa Pinkom potpisao ugovor samo do februara, a ne za celu sezonu. Međutim, Mikiji nije izdržao ni taj rok, što će i te kako skupo koštati. Podsetimo, Miki je pre samo nedelju dana pokušao