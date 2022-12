Stanje na putevima: U prekidu saobraćaj na deonici Bela Palanka - Pirot i Sopotska petlja - Pirot

Prema informacijama Puteva Srbije, u prekidu je saobraćaj na deonici Bela Palanka - Pirot i Sopotska petlja - Pirot.

Alternativni putni pravac je I I B 428 Bela Palanka - Pirot preko sela Ponor. Drugi alternativni put je državni put I I A 223 deonica Bela Palanka - Donji Striževac i državni put I B 39 Donji Striževac - Pirot. Na državnom putu I A-4 privremeno je obustavavljen saobraćaja i to : Za smer Niš - GP Gradina, za saobraćaj je zatvorena deonica od pt Malča do pt Pirot istok, alternativni pravac je preusmerenje na državni put I B 35 do Zaječara, a zatim državnim putem I B