Više od 60 mrtvih u snežnoj oluji koja ne prestaje u Severnoj Americi

Više od 60 ljudi umrlo je do sada u nezapamćenoj arktičkoj oluji koja ne prestaje širom Severne Amerike, a hiljade domova ostalo je bez struje.

U snežnoj oluji, koja se naziva i ciklon bombom, a proteže se od Kanade do američko-meksičke granice, do sada su poginule najmanje 62 osobe, prenosi BBC. Najteže je pogođen region Bafala, u zapadnoj državi Njujork, gde je do sada potvrđena smrt najmanje 28 ljudi. Državni zvaničnik je rekao da su neki ljudi bili zarobljeni u automobilima više od dva dana tokom najgore oluje otkad se vrše meteorološka merenja. U delovima Amerike očekuje se da do srede padne još 23