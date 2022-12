Vremenska prognoza za narednih sedam dana: Toplo i pretežno oblačno sa sunčanim intervalima

Republičkli hidrometeorološki zavod objavio je izglede vremena koji nas očekuju u narednih sedam dana.

Tokom celog perioda očekuje nas malo do umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima, a kiša se očekuje samo u petak (30.12.) na severu Srbije. Magla će biti češća po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu, gde će se mestimično zadržavati i nakon jutarnjih sati. Maksimalne temperature u većini mesta će se kretati od 12 do 19 °C, a samo će u Timočkoj Krajini i po pojedinim kotlinama biti hladnije, od 8 do 13 °C. U novogodišnjoj noći se očekuje suvo