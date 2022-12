Uhapšeno dvoje zaposlenih Domu zdravlja "Kovačica", osumnjičeni za izdavanje lažnih potvrda o vakcinaciji protiv korone

Policija je danas uhapsila bivše odgovorno lice Doma zdravlja "Kovačica" P.V. i pomoćnog radnika tokom vakcinacije za vreme pandemije kovida u istom Domu zdravlja M.R. zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj.

Sumnja se da je P. V. od novembra 2021. do februara 2022. godine svojim faksimilom potpisao evidencije o vakcinaciji za 54 osobe, 13 državljana Srbije i 41 stranog državljanina, u kojima je navedeno da su one primile vakcine u Domu zdravlja "Kovačica", saopštio je MUP. Zatim je osumnjičena M. R. to evidentirala u centralizovanu elektronsku bazu podataka, iako je znala da te osobe nisu primile vakcine, a proverama je utvrđeno i da u trenutku navodne vakcinacije te