Tragedija u južnoj Koreji: Sudar kamiona i autobusa izazvao stravičan požar poginulo najmanje 5 a povređeno 37 osoba (video)

Sudar teretnog kamiona sa autobusom na autoputu u blizini Seula izazvao je požar u kom je poginulo više ljudi, a na desetine povređeno, saopštili su zvaničnici.

U udesu koji se dogodio danas, poginulo je najmanje pet ljudi, a povređeno je 37, prenosi AP. At least 6 people reported to have died in expressway tunnel fire in Gwacheon, South Korea. Initial findings showed the fire started after a bus and a truck collided. It quickly spread to the tunnel, causing massive clouds of smoke. pic.twitter.com/Ir1ydXawEz — Raphael Rashid (@koryodynasty) December 29, 2022 Nije poznato šta je izazvalo sudar i požar, i koji je teret bio