Ambasada SAD: BiH je titular državne imovine, Republika Srpska da poštuje Ustav

Američka ambasada u Sarajevu je saopštila da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine i da su institucije na državnom nivou BIH isključivo nadležne za zakonsko uređenje državne imovine.

Ambasada SAD je uz to ukazala da „Republika Srpska mora u potpunosti poštovati Ustav i odluke institucija BiH, uključujući konačne i obavezujuće presude Ustavnog suda BiH, sviđale se one vlastima u RS ili ne“. Narodna skupština Republike Srpske je sinoć po hitnom postupku usvojila Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. To je drugi put da parlament RS usvaja taj zakon, jer je ranije usvojeni suspendovao Visoki predstavnik u BiH