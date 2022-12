Putin gura Lukašenka u rat? Rusi tvrde da je ukrajinska raketa S-300 pala na teritoriju Belorusije

Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB) uhapsila je ukrajinskog obaveštajnog agenta u Hersonskoj oblasti zbog prikupljanja podataka o ruskim snagama, saopštila je danas pres služba FSB. "Na teritoriji Hersonske oblasti uhapšen je agent ukrajinskih obaveštajnih službi zbog prikupljanja informacija o Oružanim snagama Rusije", navodi se u saopštenju pres službe FSB, a prenosi agencija TASS. A missile fell on the territory of #Brest region, #Belarus. This is reported