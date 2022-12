Teretni voz sa fosfornom kiselinom iskliznuo iz šina kod Zaječara

ZAJEČAR - Na nedavno rekonstruisanoj pruzi Zaječar - Knjaževac noćas nešto posle 1:00 iz šina je iskliznula teretna kompozicija kod sela Vratarnica koja je prevozila fosfornu kiselinu, potvrdili su za Tanjug iz MUP-a. Kako su naveli nije došlo do prevrtanja kompozicije niti do oštećenja na cisterni, kao ni do izlivanja fosforne kiseline. Policija i vatrogasci su na terenu, a uviđaj je u toku, rekli su iz MUP-a.