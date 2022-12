Svet se oprašta od Pelea: Otišao je Kralj fudbala, ali ono što je uradio nikada neće biti zaboravljeno

Edson Arantes do Nasimento preminuo je danas u 83. godini, ali će Pele živeti zauvek.

Jedan od najboljih fudbalera sveta preminuo je od posledica raka, a od Kralja fudbala se opraštaju njegovi poštovaoci iz celog sveta. Njegov matični klub Santos se od Pelea oprostio sa „Zauvek“ i fotografijom krune. Eterno. pic.twitter.com/N912VpCmVK — Santos FC (@SantosFC) December 29, 2022 Francuski reprezentativac Kilijan Mbape je poručio da legenda nikad neće biti zaboravljena. The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING