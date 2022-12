"Napustio nas je kralj fudbala": Kilijan Mbape poslao emotivnu poruku nakon smrti Pelea

IKONA svetskog fudbala, Pele preminuo je danas od posledica raka debelog creva.

FOTO: AP Od njega se danas među prvima nakon tragičnih vesti oprostio i dečko kome se prognozira da će dostići njegove visine - Kilijan Mbape. Čudesni Francuz podelio je sliku sa Peleom putem društvene mreže Tviter, a ispod toga je napisao. - Napustio nas je kralj fudbala, ali njegovo nasleđe nikada neće biti zaboravljeno. Počivaju u miru kralju. The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud —