Trinkijeri posle dočeka u Areni: Najbolji navijači na svetu, to se zna

Trener Bajerna Andreja Trinkijeri rekao je posle utakmice 16. kola Evrolige u kojoj je njegov Bajern izgubio u Beogradu od Partizana (83:77), da je veoma emotivno doživeo doček koji su mu priredili navijači u Areni.

Trinkijeri je, pre nego što je preuzeo klub iz Minhena, vodio ekipu crno-belih. „Nemam reči da se zahvalim, bilo mi je i još mi je u srcu. Kada već nisam mogao ja da dobijem utakmicu neka je dobije Partizan. Hvala, hvala svima, doček je bio kao u snovima. Ovo je… Specifični, specijalni klub, najbolji navijači na svetu. To ja ne kažem, to se zna“, rekao je trener Bajerna. On je dodao da Partizan ima šansu da se plasira među najboljih osam timova u Evroligi. „Ja