Kako je Greta došla glave Tejtu: Žestoko ga ponizila i navela da se oda policiji

Kik-bokser Endrju Tejt i njegov brat Tristan uhapšeni su u Rumuniji pod sumnjom da su učestvovali u trgovini ljudima.

Prema navodima lokalnih medija, policija je do Tejta došla nakon što je on snimio video u kom je odgovorio Greti Tunberg i tako otkrio da se nalazi u Rumuniji, što su iskoristili kako bi ga priveli. Tejt se u utorak na Tviteru obratio ekološkoj aktivistkinji Greti Tunberg, hvaleći se kako poseduje 33 automobila. „Moj ‘bugati’ ima 16-cilindrični osmolidarski kvad turbo motor. Moja dva ‘ferarija 812 kometicione’ imaju šestipolitatske 12-cilindrične motore. I to je