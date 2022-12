VIDEO Psovao ga na srpskom: Dončić dobio udarac, sudiji pokazao modricu, a on mu dao tehničku

Luka Dončić nastavlja da briljira, iako i dalje smatra da nije dovoljno zaštićen u NBA ligi.

Luka Dončić je upisao drugi tripl-dabl zaredom i odveo je Dalas do pobede protiv Hjustona sa 129:114. Slovenac je postigao 35 poena uz 12 skokova i 13 asistencija, a iako je iznudi mnogo faulova, neki očigledni mu nisu svirani. U trećoj četvrtini se Dončić sjurio ka košu, a onda je dobio udarac u glavu. Nakon toga je pao preko jednog igrača Hjustona, a sudije su ostale neme. To mu se nije dopalo, pa je Slovenac prišao do sudije, pokazao mu masnicu koju ima na