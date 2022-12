"Albanci provociraju, ali na severu ne mogu ništa": Vučić o dešavanjima na Kosovu i Metohiji

"Borili smo se da sačuvamo naš narod na KiM mada smo se istovremeno borili da sačuvamo mir. To nije jednostavno ni lako", rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Prva.

- Ne traje to od juče. Godinama se to priprema, godinama ne slušaju šta Srbi govore i šta je to što Srbi proživljavaju, jednako na zapadu i Albanci. Oni uopšte ne razumeju da nemaju snagu na severu. Namerno provociraju narod na KiM, ali oni na severu ne mogu ništa. Niko se nije uplašio Albanaca, ali ljudi ne žele da celu Srbiju uvedu u rat protiv NATO. Dakle, Albanci nisu snažniji od Srba. Presudilo je to što smo se celu noć borili za reč "barikade" -