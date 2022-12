"Ide voz, pa iskoči iz šina": Vučić o izlivanju amonijaka kod Pirota: Ako nisu poštovali pravila, odgovaraće i to je to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je večeras iskakanje voza koji je prevozio amonijak kod Pirota.

- Šta ćete? Desi se saobraćajna nesreća - rekao je Vučić. Upitan da li će neko odgovarati budući da je bilo napomena da je prevožena veća količina amonijaka nego što je to dozvoljeno, predsednik kaže da mora najpre da se utvrdi da li je ta informacija tačna. - Odgovornost je onih koji su to odobrili, da prevoze veće količine amonijaka nego što je to dozvoljeno. Ali, čekajte, da vidimo prvo da li je to uopšte tačno. Desilo se, desilo se i 2011. godine, i ovde u