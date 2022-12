Predsednik Vučić poručio: Moramo da sačuvamo naš narod i našu zemlju! Napredak na svakom koraku (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će dati sve od sebe da sačuva mir i stabilnost.

"Za mene je važna vest da je Srbija nastavila svoj rast i napredak, da naša vojska snaži, zdravstvo snaži. Da gradimo pruge i puteve. Da sačuvamo naš narod, našu zemlju. Da ljudi žive bolje", poručio je predsednik Srbije u video snimku objavljenom na Instagramu. (Kurir.rs) Kurir