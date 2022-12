Ministar Vesić naložio vanredne preglede železničkih pruga u roku od deset dana

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Goran Vesić, naložio je JP "Infrastruktura železnica Srbije" vanredne preglede "problematičnih deonica" pruga. „Infrastruktura ima rok od deset dana da izvrši preglede, sačini izveštaj i predloži neophodne mere.

To se posebno odnosi na deonice na kojima se, zbog lošeg stanja mreže, vozi sporo“, rekao je Vesić za televiziju Prva. Kako je naveo, izveštaj je tražio posle vesti da se u Srbiji dogodilo i treće iskliznuće vagona iz šina za sedam dana. „Nažalost, u srpske železnice do 2015. godine skoro da ništa nije ulagano i sada plaćamo cenu decenijskog zapostavljanja infrastrukture. Do 2015. godine u obnovu železničke infrastrukture ulagano je između 10-15 miliona evra