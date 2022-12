Dočekujemo 2023. – Nova godina na Dalekom istoku, spektakl u Hongkongu

Širom sveta dočekuje se Nova godina. Prvi su u 2023. zakoračili stanovnici pacifičkih država Samoe i Kiribata, a poslednji će Novu godinu dočekati stanovnici Američke Samoe, Havaja i ostrva Hauland.

18:00 Nova godina u Džakarti, Bangkoku, Hanoju i Pnom Penu Novu 2023. godinu upravo su dočekali Džakarta, Bangkok, Hanoj i Pnom Pen. Happy New Year everyone!!!! Much love from Jakarta pic.twitter.com/gQGcdlSNQK— Ms. G (Tita MOO) (@rogue_gielyn) December 31, 2022 Vatromet u Džakarti 17:00 Kina, Singapur, Filipini zakoračili u 2023. Peking, Manila, Kuala Lumpur, Singapur i Hongkong dočekali su Novu 2023. godinu. 16:00 Nova godina na Dalekom istoku Nova 2023. godina