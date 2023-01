Haos Na fristajleru! Poznati beogradski splav tone, policija evakuiše goste, čuju se cika i vriska (foto)

Poznati splav "Fristajler" tone"! Policija i vatrogasci evakuišu objekat.

View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na lice mesta upućene su dve ekipe Hitne pomoći. Sa splava su se čule cika i vriska. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na splavu je nastupao Relja Popović, koji je među prvima evakuisan. Prema prvim informacijama, nema povređenih. (Kurir.rs) Kurir