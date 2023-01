Vrućina odnela skoro: 5.000 života Španija zabeležila najtopliju godinu od početka merenja

U Španiji je 2022. bila najtoplija godina barem od 1916. kada su počela merenja, saopštila je danas nacionalna meteorološka agencija (AEMET).

Agencija je to objavila na Tviteru, istakavši da je to "prvi put da je prosečna godišnja temperatura prešla 15 stepeni Celzijusa" i dostigla gotovo 15,5 stepeni. "Sve do 2011. temperatura nije premašila 14,5 stepeni. Nakon toga to se dogodilo pet puta", dodao je AEMET. Posle 2022. dve najtoplije godine su bile 2017. i 2020. Španiju je, kao i deo Evrope u leto 2022. zahvatilo nekoliko toplotnih talasa obeleženih požarima, prekomernim brojem smrtnih slučajeva i većom