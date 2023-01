Šapić najavio kada bi trebalo da počne rušenje Starog savskog mosta

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da postoji tačan infrastrukturni i urbanistički plan koji predviđa rušenje Starog savskog mosta i izgradnju novog na potpuno istom mestu.

Šapić je za televiziju Prva izjavio da očekuje da će rušenje Starog savskog mosta početi sledeće godine kao i da će Grad Beograd učestvovati tako što će „obezbediti eksproprijaciju koja je neophodna da se taj projekat sprovede“. „Po sadašnjem planu to će krenuti sledeće godine. Od onog momenta kada krene da se sklanja taj most, rok je dve godine do kada bi trebalo da dobijemo novi most“, kazao je Šapić. Dodao je da se nada da će, „kada krene izgradnja mosta krenuti