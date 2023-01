Dečak zadobio teške telesne povrede u predelu grudi i jetre! Poznato u kakvom je stanju maloletnik izboden u centru Bačke Palanke

Profesor dr Miloš Pajić sa Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine istakao je da je dečak iz Futoga, koga je maloletnik izbo nožem, primljen sa teškim telesnim povredama i da se nalazi na odeljenju intezivne hirurške nege.

Dečak je nakon svađe zadobio najviše rana u predelu grudnog koša, a na licu mesta odmah se pojavila policija i Hitna pomoć. Kako kaže prof. dr Pajić, ranjeni mladić je u stabilnom stanju i svestan. - Dečak iz Futoga je u stabilnom stanju, ali s obzirom na to da se radi o teškim telesnim povredama on se nalazi u jedinici za intezivnu hiruršku negu, gde se preduzimaju sve mere. Stabilan je, ne zahteva operativno lečenje - ističe dr Pajić. On dodaje da je dečak od