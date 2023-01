Evroliga šokirala Zvezdu: Ne može da registruje Kampaca do kraja februara

Crvena zvezda nije mogla da registruje Kampaca zbog privremene zabrane, ali je sada stiglo i zvanično obaveštenje do kada neće moći da prijavi novog igrača.

Sada je stiglo rešenje po kom Zvezde ne može da registruje igrače do 28. februara, a uz to mora da plati i 28.000 evra. Argentinski plejmejker je od 19. decembra član Crvene zvezde, ali je za sada mogao da nastupa samo u ABA ligi. Po poslednjoj odluci će u Evroligi moći da debituje tek početkom marta. Argentinac je do sada odigrao dve utakmice u dresu Zvezde, prosečno po 21 minuta, a postizao je 9,5 poena uz 4,5 asistencije u regionalnom takmičenju. Ovo je posebno